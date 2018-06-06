Нафта дорожчає на оптимізмі щодо плавного зростання видобутку в рамках ОПЕК+

Brent подорожчала до $75,7 за барель, WTI - до $65,81 за барель.

Світові ціни на нафту в середу вранці зростають на даних Американського інституту нафти (API) про скорочення запасів у США і на очікуваннях обережного нарощування видобутку країнами ОПЕК+.

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Про це повідомляє Прайм.

"Станом на 8:13 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,42%, до 75,7 долара за барель, ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,44%, до 65,81 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

За даними API, за тиждень, що завершився 1 червня, запаси нафти в США скоротилися на 2,028 мільйона барелів, при цьому аналітики очікували меншого зниження - на 1,824 мільйона. Тижнем раніше інститут повідомляв про зростання запасів у країні на 1,001 мільйона барелів.

Зазначається, що ринки продовжують стежити за ситуацією навколо можливого нарощування видобутку нафти в рамках угоди ОПЕК+ на тлі потенційного зниження поставок з Ірану і Венесуели. Ці побоювання з кінця травня є головним стримуючим фактором для зростання нафтових цін.

Разом з тим, як відзначають аналітики, рішення країн ОПЕК+ про збільшення видобутку не призведе до обвалу нафтових котирувань. "Малоймовірно, що співпраця ОПЕК+ закінчиться на цьому засіданні. Країни ОПЕК+ забезпечать досить обмежений рівень видобутку, щоб уникнути падіння цін, яке сталося 2014 році. У довгостроковій перспективі це має надавати підтримку цінами, навіть якщо видобуток у США продовжить зростати", - наводить агентство Market Watch слова ринкового аналітика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).

ОПЕК і низка країн, що не входять до організації (ОПЕК+), домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення своєї здобичі нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з рівня жовтня 2016 року. Угода стартувало з початку 2017 року і вже двічі продовжувалося, останній раз - до кінця 2018 року. Наступне засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ відбудеться 21 червня у Відні. За ним піде засідання країн ОПЕК 22 червня і зустріч всіх 24 країн-учасниць угоди ОПЕК+ 23 червня, на якій квоти за скорочення видобутку можуть бути переглянуті.