"Газпром" допоміг Фірташу заробити $3 мільярди - ЗМІ

Бізнесмен Дмитро Фірташ заробив більше 3 мільярдів доларів за рахунок купівлі у "Газпрому" газу за заниженими цінами.

Про це йдеться пише "Економічна правда" з посиланням на розслідування агентства Reuters.

Згідно з російськими митними документами, за останні 4 роки "Газпром" продав Фірташу понад 20 млрд кубометрів газу за заниженими цінами. Це приблизно в чотири рази більше, ніж раніше заявлялося російським урядом.

Ціна, яку заплатив Фірташ, була настільки низькою, що компанії, якими він керував, заробили понад 3 млрд доларів на цих домовленостях, відзначає видання.

Фірташ купував газ за ціною $249 за 1000 кубометрів, тоді як "Нафтогаз" купував його по $412.

Українські митні документи та корпоративні заявки показують, що компанії Фірташа на Кіпрі та у Швейцарії перепродавали цей газ його хімічним заводам в Україні по $430 за тисячу кубометрів.

Інші документи показують, що за той же період часу, банкіри близькі до Путіна надали Фірташу кредитні ліміти на суму до 11 млрд доларів.

Угоди були організовані російським "Газпромбанком", який контролюють близькі Путіну люди.

Читайте такожРосія може використовувати Фірташа в боротьбі проти України - політологReuters стверджує, що "Газпромбанк" приступив до кредитування компаній Фірташа незабаром після приходу Віктора Януковича до влади в лютому 2010 року.

У червні того ж року Фірташ заснував на Кіпрі компанію під назвою Ostchem Investments, яка, згідно з кіпрськими документами, через місяць отримала кредитну лінію "Газпромбанку" на $815 мільйонів.

У вересні Ostchem Investments вже купила 90% заводу з виробництва добрив "Стирол" в Україні.

Reuters також стверджує, що в березні 2011 року, "Газпромбанк" зареєстрував кредитну лінію для компаній українського олігарха на суму до $11 мільярдів.

Впродовж наступних семи місяців 2011 року Фірташ отримав контроль над ще двома заводами з виробництва добрив в Україні: "Азот" (м. Сєверодонецьк) та "Азот" (м Рівне). Він також купив морський порт "Ніка Тера" і "Надра Банк".

У результаті всіх цих придбань Фірташ став п'ятим за величиною виробником добрив.

"Фірташ завжди був посередником. Він представляв інтереси Росії в Україні", - заявив глава комітету по боротьбі з корупцією в попередньому парламенті України Віктор Чумак.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков спростував твердження, що Фірташ діяв у інтересах Росії.

"Фірташ незалежний бізнесмен, і він переслідує свої інтереси, я не вірю, що він представляє інтереси кого-небудь ще", - сказав Пєсков.