Остання надія: Венесуела хоче збільшити видобуток нафти

Президент країни заявив, що якщо ОПЕК дозволить, Венесуела готова збільшити нафтовидобуток на 500 тисяч або 1 мільйон барелів на день.

Венесуела може збільшити видобуток нафти на 500 тисяч барелів, або на 1 мільйон барелів на день, якщо ОПЕК прийме рішення щодо нарощування видобутку в рамках угоди ОПЕК+.

Читайте такожНафта дорожчає через нові санкції США проти Венесуели

Про це повідомляє Прайм з посиланням на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Венесуела готова збільшити видобуток, якщо ОПЕК прийме таке рішення", - сказав Мадуро, виступаючи по державному телебаченню. "Ми маємо бути готовими, тому, коли ОПЕК дозволить, ми збільшимо видобуток на 500 тисяч барелів на день або 1 мільйон барелів на день", - додав президент.

За його словами, державна нафтова компанія PDVSA має відновити рівень видобутку в західній Венесуелі та видобуток легкої нафти в районі нафтоносного поясу річки Оріноко.

Видобуток нафти у Венесуелі на тлі економічної та політичної кризи впав до мінімального рівня: за даними ОПЕК, в квітні країна видобувала 1,49 мільйона барелів на день. У Венесуелі зараз відчувається гострий дефіцит товарів на тлі галопуючої інфляції і падіння доходів держави, обумовлених зниженням цін на нафту.

Побоювання з приводу того, що країни ОПЕК на засіданні у червні можуть прийняти рішення про нарощування видобутку нафти на тлі можливого зниження поставок з Ірану і Венесуели стримують зростання нафтових цін з кінця травня.

ОПЕК та низка країн, що не входять до організації (ОПЕК+), домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з рівня жовтня 2016 року. Угода стартувала з початку 2017 року і вже двічі продовжувалося, останній раз — до кінця 2018 року. Наступне засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ відбудеться 21 червня у Відні. За ним піде засідання країн ОПЕК 22 червня і зустріч всіх 24 країн-учасниць угоди ОПЕК+ 23 червня, на якій квоти за скорочення видобутку можуть бути переглянуті.