Дефіцит платіжного балансу України за місяць зріс майже удвічі

За оперативними даними НБУ, в жовтні 2014 року негативне сальдо зведеного платіжного балансу становило 3,515 млрд дол.

Нагадаємо, що в січні-вересні 2014 року платіжний баланс було зведено з дефіцитом у 4,945 млрд дол. і таким чином збільшився за місяць майже вдвічі.

Дефіцит фінансового і капітального рахунків у жовтні становив 2,9 млрд дол., насамперед за рахунок виплат за єврооблігаціями НАК «Нафтогаз». Динаміка потоків за фінансовим і капітальним рахунком у жовтні визначалася низькою інвестиційною привабливістю національної економіки і зростанням девальваційних очікувань. При цьому, за оцінками НБУ, за прямими іноземними інвестиціями зберігся чистий приплив коштів - 151 млн дол. Приріст готівкової валюти поза банками в жовтні порівняно з вереснем збільшився до 503 млн дол.

Формування дефіциту зведеного платіжного балансу в жовтні призвело до скорочення золотовалютних резервів до 12,6 млрд дол., що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 2,2 місяця.

Читайте такожЯценюк вважає падіння ВВП на 7% нормальним за умов російської агресіїУ жовтні дефіцит поточного рахунку залишився на рівні минулого місяця і становив 634 млн дол. Темпи падіння експорту товарів (24,8% у річному вимірі) в жовтні прискорилися порівняно з вереснем (16,4%), загальний експорт становив 4,3 млрд дол. Темпи падіння імпорту (38,8% в річному вимірі) в жовтні майже не змінилися порівняно з вересневими (39,7%), загальний імпорт становив 4,9 млрд дол.

За даними НБУ, дефіцит торгівлі послугами в жовтні скоротився до 5 млн дол. (у вересні - 104 млн дол.), що було зумовлено зниженням імпорту послуг на 9,5% порівняно з жовтнем.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-вересні 2014 року зведено з дефіцитом 4,945 млрд дол. проти профіциту в 1,546 млрд дол. за аналогічний період минулого року.

За оперативними даними НБУ, у вересні 2014 року негативне сальдо зведеного платіжного балансу становило 358 млн дол.

Платіжний баланс України в 2013 році зведено з профіцитом у 2,021 млрд дол., тоді як у 2012 році платіжний баланс було зведено з дефіцитом 4,175 млрд дол.