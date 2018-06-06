В Україні обрали нового голову Нацкомісії з тарифів

Відповідне рішення було ухвалено новообраними членами НКРЕКП сьогодні, 6 червня.

Новим головою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, обрана колишній співробітник апарату комісії Оксана Кривенко.

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Про це повідомив експерт в енергетичній сфері, голова "Асоціації споживачів енергетики комунальних послуг" Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook.

Відповідне рішення було ухвалено новообраними членами НКРЕКП сьогодні, 6 червня.

"Оксана Кривенко обрано новим головою НКРЕКП", - написав Герус.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня президент України Петро Порошенко призначив п'ять нових членів НКРЕКП.

До нового складк комісії увійшли: Олександр Фармагей (працював у компанії "Укргідроенерго"), Дмитро Коваленко ("Укренерго"), Євген Маглеваний (Держенергоефективності), Олена Антонова (ДТЕК, американська компанія AES) та Оксана Кривенко (співробітник апарату НКРЕКП).

Вперше в історії України членами НКРЕКП стали особи, які відібрані в результаті конкурсу, оскільки раніше всіх членів Нацкомісії вибирав та призначав президент.

Конкурсна комісія також проводить другий конкурс, в результаті якого мали бути відібрані 4 кандидата. Останній конкурс був заблокований недопущеним претендентом в члени НКРЕКП, чинним радником екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка Антоном Гудаченко.