Україна повернула собі 1,5 тисячі км нафтопроводу, привласненого російською компанією

Прокурорською перевіркою встановлено, що частини нафтопродуктопроводів загальною довжиною 1433 км, які проходять по території України, було незаконно оформлено на дочірнє підприємство «Прикарпатзахідтранс» російської акціонерної компанії «Транснафтопродукт».

За позовом Генпрокуратури України суд першої інстанції своїм рішенням витребував вказані об’єкти з володіння вказаного підприємства та передав Фонду державного майна України.

Однак, Рівненський апеляційний господарський суд за апеляцією відповідача скасував зазначене рішення та припинив провадження у справі. У зв’язку з цим прокуратура Рівненщини внесла касаційну скаргу, яку Вищим господарським судом України задоволено, а справу передано для повторного розгляду судом апеляційної інстанції.

Читайте такожПроданий російському олігарху Запорізький алюмінієвий комбінат повернули державіУ подальшому Рівненським апеляційним господарським судом 25 листопада цього року підтверджено законність рішення суду першої інстанції про задоволення позову Генеральної прокуратури України та визнання права власності на частини нафтопродуктопроводів за державою.