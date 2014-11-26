Росія вже не хоче скорочувати видобуток нафти

РФ не збирається знижувати видобуток нафти у 2015 році, незважаючи на низькі ціни через надлишок пропозиції, але спостерігатиме за ситуацією на світовому ринку.

Про це сказав міністр енергетики Олександр Новак, пише Reuters.

Уряд РФ минулого тижня задумався про можливість скорочення видобутку нафти для підтримки світових цін на сировину, яка подешевшала на третину з червня, проте Новак у середу відкинув таку можливість.

"Зараз ми отримали плани компаній на наступний рік - усі приблизно на рівні тих цифр, які цього року", - сказав Новак журналістам.

Читайте такожБюджет Росії через санкції й нафту може втратити у 2015 році трильйон рублівЗа підсумками 2014 року РФ планує видобути близько 525 мільйонів тонн нафти.

Росія втрачає експортні доходи через падіння цін на нафту, однак аналітики кажуть, що у РФ мало способів самостійно підтримати світові ціни на нафту, знизивши видобуток, зокрема через відсутність достатнього об'єму резервуарів для зберігання сировини та інших технологічних аспектів, а також унаслідок високої залежності бюджету країни від нафтоекспорту.