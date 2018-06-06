Новий керівник Нацкомісії з тарифів заявила, що найближчим часом електроенергія не подорожчає

Останнє підвищення цін було з 1 березня 2017 року, тоді вартість зросла на 26-30%.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не планує підвищувати вартість електроенергії для населення найближчим часом.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила новий голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

«У короткостроковій перспективі таке питання критично не стоїть», - сказала Кривенко, додавши, що комісії потрібен час для досконального вивчення цього питання.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року НКРЕКП затвердила дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення. Тоді члени комісії заявляли, що таке поетапне підвищення тарифів здійснюється для усунення перехресного субсидування і вирівнювання цін на ці ресурси до ринкового рівня. Відповідно до цієї концепцію, комісія повинна була підвищувати тарифи для населення, але утримувати на певному рівні тариф для промисловості. Однак у 2016 році НКРЕКП неодноразово підвищувала рівень цін для промспоживачів.

Останній етап підвищення цін для населення, згідно з цією концепцією, було проведено з 1 березня 2017 року, при цьому тарифи для населення зросли на 26-30% - до 90 коп./КВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць і до 1,68 грн/кВт-год при споживанні понад 100 кВт-год.