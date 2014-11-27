ЗМІ: Директор компанії, якій дозволили імпорт електроенергії з РФ, мав проблеми з законом через рейдерство

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на свої джерела.

Згідно з інформацією видання, керівник компанії Дмитро Крючков мав неодноразові проблеми з правосуддям, пов'язані із рейдерством, й імпортом не займався.

"У цьому зв'язку є низка питань і до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Вони так само оперативно встигли видати ліцензії постачання електроенергії за нерегульованим тарифом не тільки ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа", але й новоствореному ТОВ "Енергомережа-експорт-Трейд". Воно вже 20 листопада отримало від регуляторів ліцензію на поставки до 840 млн кВт-год на рік", - додає джерело.

Як відомо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України дозволило імпорт електроенергії з Росії.

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Дозвіл було надано компанії "Енергомережа".

Інформації про "ХК Энергомережа" практично немає. Відомо лише, що до середини 2014 року вона була зареєстрована під назвою "Енергомережаінвест".

В кінці липня компанія отримала ліцензію на право постачання електроенергії на п'ять років. Через три місяці ліцензія була переоформлена вже на "Електромережу" у зв'язку з "зміною назви юридичної особи та її місцезнаходження".