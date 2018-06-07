Світові ціни на нафту повернулися до зростання

Brent подорожчала до $75,94 долара, WTI - до $65,19 за барель.

Світові ціни на нафту в четвер вранці зростають після зниження в середу, яке було викликане даними про несподіване зростання запасів у США.

Читайте такожОстання надія: Венесуела хоче збільшити видобуток нафти

Про це повідомляє Прайм.

Станом на 7:59 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,77%, до 75,94 долара за барель, ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,71%, до 65,19 долара за барель.

Як повідомило в середу міненерго США, комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 1 червня, зросли на 2,1 мільйона барелів, або на 0,5% - до 436,6 мільйона барелів. При цьому експерти чекали, навпаки, зниження запасів - на 1,8 мільйона барелів, або на 0,4%, до 432,7 мільйона барелів.

На думку керуючого співробітника Tyche Capital Advisors Таріка Захіра (Tariq Zahir), яке наводить агентство Market Watch, статистика Міненерго дійсно стала несподіванкою для ринку, оскільки для цієї пори року більш властиво скорочення запасів у США. "Вважаю, ціни на нафту і далі відчуватимуть тиск через несподіване зростання запасів у США, а також зростання видобутку та бурової активності в країні", - вважає аналітик.

Крім того, Захір підкреслює, що дані зі США можуть стати ще одним приводом для ОПЕК+ збільшити рівень видобутку. "Несподіване збільшення видобутку сировини в США може спонукати членів ОПЕК+ прийняти рішення щодо нарощування нафтовидобутку на 1 мільйон барелів на добу", - сказав експерт агентству.

У вівторок ЗМІ повідомляли, що уряд США попросило Саудівську Аравію та деякі інші країни ОПЕК про збільшення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на день.