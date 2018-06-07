Україна вже імпортувала нафтопродуктів на $1,7 мільярда

10:01, 07 червня 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Росії в грошовому вираженні становить 649,2 мільйона доларів (37,34% від витрат на імпорт нафтопродуктів), з Білорусі – 700,5 мільйона доларів (40,29%), з Литви – 165,6 мільйона доларів (9,53%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 223,2 мільйона доларів.

Загалом за звітний період Україна імпортувала 2,72 мільйона тонн нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році збільшила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів на 27,3% - до 4,2 мільярда доларів.

Минулого року імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні становив 1,828 мільярда доларів (43,9%), з Росії – 1,272 мільярда доларів (30,6%), з Литви – 469,4 мільйона доларів (11,3%).

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Теги: #імпорт нафтопродуктів