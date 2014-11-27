Сьогодні ОПЕК визначить найближче майбутнє світового ринку нафти

У четвер, 27 листопада, міністри 12 держав Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) проведуть зустріч, яка визначить найближче майбутнє світового ринку, експортний картель забезпечує близько 40% глобальних поставок нафти і регулює ціни за допомогою механізму квотування, повідомляє Прайм.

З літа 2014 року вартість нафти сорту Brent впала на 30% - зі 115 доларів до 80 доларів за барель. У четвер міністри ОПЕК вирішать, чи потребують котирування підтримки.

Найбільш радикальний варіант - скорочення офіційної квоти на видобуток у країнах картелю. Зокрема, ОПЕК може швидко підняти ціни, але одночасно це підтримає конкуруючий проект - розробку американських сланцевих родовищ.

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Альтернативний сценарій - нічого не міняти і швидко прибрати з ринку витратні проекти з видобутку сланцевої нафти в США, які не витримають періоду низьких цін. Але відмова від зниження квот дасть інвесторам привід засумніватися в реальній здатності ОПЕК впливати на котирування, попереджав раніше Даніель Бате з Lipus Alpha, за прогнозом якого в цьому випадку ціни на нафту впадуть до 60 доларів за барель.

Третій варіант - скорочення квот країн ОПЕК за винятком Іраку, Лівії та Ірану. Дві перші країни відновлюють нафтову промисловість після громадянських воєн, а Іран не використовує експортні можливості через санкції.

Четвертий варіант - зберегти квоти, але прибрати з ринку надлишки нафти - країни картелю останні п'ять місяців продавали в середньому по 30,97 млн барелів при квоті в 30 млн барелів.

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Міністр нафти Об'єднаних Арабських Еміратів Сухейль аль-Мазруї напередодні віденської сесії сказав Reuters, що ОПЕК поки не буде займатися регулюванням світових цін.

Ціна нафти повинна визначатися ринком, підтримав Алі ан-Нуайме, міністр нафти Саудівської Аравії - найбільшого виробника нафти серед країн картелю. За його словами, які цитувало Reuters, країни ОПЕК здатні виробити єдину позицію щодо видобутку сировини.

До складу ОПЕК входять 12 країн: Іран, Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія, Венесуела, Катар, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Алжир, Нігерія, Еквадор і Ангола. Штаб-квартира розташована у Відні. Росія, Мексика, Єгипет і Оман є країнами-спостерігачами при ОПЕК.