Нафта подешевшала до чотирирічного мінімуму

Ціни на нафту Brent знизилися до чотирирічного мінімуму нижче $77 за барель, оскільки ринок схиляється до думки, що ОПЕК не знизить видобуток на нараді в четвер, повідомляє Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,29 до $76,46 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,98 до $72,71.

Представники кількох країн ОПЕК - Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту і Катару - сказали в середу, що не будуть пропонувати зниження видобутку на нараді. На думку деяких аналітиків, якщо країни ОПЕК не домовляться про значне скорочення видобутку, ціна нафти може впасти до $60 за барель.

"Мрії про зростання цін на нафту були розбиті заявами ОПЕК напередодні наради. Потрібно готуватися до низьких цін", - сказав аналітик Phillip Capital в Сінгапурі Деніел Енг.

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Запаси нафти в США зросли на 1,95 мільйона барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації (EIA), за прогнозу підвищення на 500.000 барелів. Уряд Китаю, користуючись низькими цінами, збільшив стратегічний запас нафти до 30-денного обсягу імпорту, що вдвічі вище обсягу, зазначеного в офіційному графіку поставок.

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