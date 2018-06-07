Росія почала масово вивозити вугілля з "ЛДНР" - ІС

У 1 кварталі нинішнього року в Ростовську область поставлено практично 50% від обсягу постачання вугілля за весь 2017 рік, повідомили в ІС.

На підприємствах вугільної промисловості на території, яка контролюється "ДНР", склалася критична фінансова, кадрова та логістична ситуація. Росія почала масово вивозити вугілля з "ЛДНР".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав нардеп (НФ), керівник групи ІС Дмитро Тимчук.

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Експерт пояснив, що, зокрема, якщо в 2017 році вивіз вугілля з ОРДЛО в Ростовську область становив 1 595 625 тонн на суму $63,140 млн, що становило $54,7 за 1 тонну вугілля, то тільки за 1 квартал 2018 року в РФ поставлено 747 103 тонн на суму $25,81 млн ($34,54 за 1 тонну вугілля).

"Дані показники свідчать, що в 1 кварталі нинішнього року в Ростовську область поставлено практично 50% від обсягу постачання вугілля за весь 2017 рік", – пише він.

При цьому, за словами Тимчука, якщо за перші два місяці 2018 року з ОРДЛО в Ростовську область фактично було вивезено 27% від загальних показників за 2017 рік, або 77,5% від 2016 року, то вже в березні поставки вугілля зросли до рівня 46,8% від загальних показників за 2017 рік, або 132% від 2016 року.

Зазначається, що обсяги вивозу кам'яного вугілля з Донбасу в Ростовську область в 2016 році склали 562 399 тонн на суму $25,251 млн, за ціною $45 за тонну. У 2017 відповідно - 1 595 625 тонн на суму $63,14 млн з ціною $54,7 за тонну. У 1 кварталі 2018 року – 747 103 тонни на суму $25,81 млн з ціною $34,54 за тонну.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що генштаб РФ змінив тактику ведення війни на Донбасі.

«Хочу підкреслити, що змінилася тактика війни на Донбасі, яка реалізується генштабом РФ. Два корпуси, які є складовими 8-ї армії, виконують функції, аналогічні функції, яку виконували штрафбати під час Другої світової війни», - зазначив Турчинов.