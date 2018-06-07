Україна збільшила виручку від експорту електроенергії на чверть

Основні поставки електроенергії в цей період були здійснені до Угорщини.

Україна в січні-травні 2018 року в грошовому вираженні збільшила експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 25% - до 137,2 мільйона доларів.

Читайте такожМіненерговугілля підвищило прогноз експорту електроенергії

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

За даними ДФС, 62,2% (85,3 мільйона доларів) виручки від експорту припадало на поставки електроенергії в Угорщину. Близько 23,8% (32,6 мільйона доларів) від загального обсягу експорту електроенергії припало на Польщу і 11,4% (15,6 мільйона доларів) – на Молдову.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна збільшила експорт електроенергії в порівнянні з минулим роком на 28,6% - до 5,166 мільярда кВт-год. При цьому виручка за постачання електроенергії за звітний період зросла на 55% - до 236 мільйонів доларів.