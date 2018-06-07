Україна збільшила витрати на імпорт вугілля: основним постачальником залишається РФ

Основним постачальником енергетичного вугілля в Україну продовжує залишатися Російська Федерація.

Україна в січні-травні 2018 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту порівняно з січнем-травнем 2017 року на 20,6% - до 1,249 мільярда доларів.

Читайте такожРосія почала масово вивозити вугілля з "ЛДНР" - ІС

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно зі статистикою, за звітний період було імпортовано 9,2 мільйона тонн вугілля. Найбільшими постачальниками були Росія, США і Канада.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні в січні-травні 2018 року досяг 826,7 мільйона доларів (66,2%), США – 343,6 мільйона доларів (27,51%). З Канади Україна імпортувала вугілля на суму 48,4 мільйона доларів (3,87%).

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2015 році Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 мільярда доларів. Найбільшими постачальниками вугілля були Росія, США і Казахстан. У 2016 році Україна скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 10% – до 1,467 мільярда доларів. У 2017 році наша країна збільшила витрати на імпорт вугілля в 1,87 рази - до 2,744 мільярда доларів.