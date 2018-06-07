Венесуела зриває поставки нафти: "чорне золото" зростає в ціні

Венесуельська нафтова держкомпанія PDVSA майже на місяць відстає від плану поставок нафти своїм клієнтам.

Світові ціни на нафту в четвер вдень піднімаються вже більш ніж на 1% за основними марками на підтримці новин про перебої в поставках венесуельської нафти.

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Про це повідомляє Прайм.

"Станом на 14:02 серпневі ф'ючерси на північноморську нафтову суміш марки Brent подорожчали на 1,3%, до 76,34 долара за барель, липневі ф'ючерси на нафту марки WTI - на 1,02%, до 65,39 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Раніше в четвер агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що венесуельська державна нафтова компанія PDVSA майже на місяць відстає від плану поставок нафти своїм клієнтам. За даними джерел агентства, постійні затримки посилюють ступінь скорочення нафтовидобутку в країні і можуть порушити умови поставних контрактів PDVSA.

Видобуток нафти у Венесуелі досяг на тлі економічної та політичної кризи мінімального рівня – за даними ОПЕК, в квітні країна видобувала 1,49 мільйона барелів на день.

При цьому Венесуела на засіданні ОПЕК наприкінці червня проситиме про збільшення її квоти на видобуток нафти.