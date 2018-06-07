Газопровід в обхід України: Швеція дала згоду на будівництво "Північного потоку-2"

Нагадаємо, в німецькому Лубміні вже почалося будівництво газоприймальної станції в рамках проекту газопроводу "Північний потік-2".

Швеція дозволила будівництво двох ниток газопроводу "Північний потік-2" у своїй економічній зоні.

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Про це повідомив міністр підприємництва та інновацій Мікаель Дамберг, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Sveriges Radio.

За його словами, уряд Швеції не зміг сказати "ні" менеджменту "Північного потоку-2".

Нагадаємо, в німецькому Лубміні почалося будівництво газоприймальної станції в рамках проекту газопроводу "Північний потік-2".

Противники проекту - в тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС.

Крім Німеччини, Фінляндія також схвалила будівництво газопроводу, довжина якого становитиме 1200 км. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект "Північний потік-2" не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що «Північний потік-2» стане важелем тиску Росії на ЄС і поставить під загрозу енергетичну безпеку Європи.

Виступаючи на конференції про питання транзиту російського газу до ЄС в Брюсселі, він зазначив, що даний проект – це «гібридна зброя, яке спрямована проти європейських держав, і ми повинні це зупинити... Росія хоче побудувати газовий потік, знищити українську ГТС і дістати абсолютно єдиний важіль тиску на європейські країни».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу повинно початися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він повинен з'єднати російську Усть-Лузі і німецький Грайфсвальд.

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» аж ніяк не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. 5 квітня 2018 року Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2».