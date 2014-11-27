Компанія "Фондовий актив" купила 25% "Вінницяобленерго" - джерело

Компанія "Фондовий актив" (Дніпропетровськ) придбала під час приватизаційного аукціону на Східно-Європейській фондовій біржі 25% держпакету акцій "Вінницяобленерго", повідомило джерело, близьке до торгів.

Реалізаційна ціна держпакету акцій становила 112 млн 727 тис. грн, таким чином перевищивши його початкову ціну (81 млн 753 тис. грн - УНІАН) на 31 млн грн.

Всього в торгах брало участь 4 учасники, у ході торгів було зроблено 2-крокове підвищення ціни.

Читайте такожФДМ підтвердив купівлю компанією «Фаворит» 25% «Закарпаттяобленерго» за 255 млн гривеньДовідка УНІАН. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий актив» (Дніпропетровськ) є членом ради асоціації «Українські фондові торговці». Керівником «Фондового активу» є Сергій Брагін.

Енергопостачальна компанія "Вінницяобленерго" є монополістом на ринку енергопостачання Вінницької області і поставляє електроенергію для 12 тис. юридичних та 750 тис. побутових споживачів.

У лютому 2012 року «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО), підконтрольне бізнесменові Костянтину Григоришину, стало переможцем у приватизаційному конкурсі з продажу 50% акцій компанії "Вінницяобленерго". Ціна продажу пакета акцій становила 176,2 млн грн.