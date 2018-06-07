«Нафтогаз» пропонує «Газпрому» обговорити умови майбутнього транзиту за участю Єврокомісії
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» пропонує російському «Газпрому» обговорити умови транзиту газу через територію України після завершення чинного договору в ініційованому Єврокомісією тристоронньому форматі, повідомила прес-служба «Нафтогазу».
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«Пропонуємо пану Міллеру (голова «Газпрому» - УНІАН) обговорити це питання на переговорах, ініційованих Єврокомісією», - йдеться в повідомленні прес-служби.
Як повідомлялось, раніше заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв заявив про нерозуміння, з ким саме зі сторони України необхідно вести переговори щодо транзиту газу після 2019 року.
Довідка УНІАН. Чинний транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено в 2009 році строком на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.