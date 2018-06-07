«Нафтогаз» пропонує «Газпрому» обговорити умови майбутнього транзиту за участю Єврокомісії

Чинний контракт на транзит газу між компаніями укладено на період до кінця 2019 року.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» пропонує російському «Газпрому» обговорити умови транзиту газу через територію України після завершення чинного договору в ініційованому Єврокомісією тристоронньому форматі, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

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«Пропонуємо пану Міллеру (голова «Газпрому» - УНІАН) обговорити це питання на переговорах, ініційованих Єврокомісією», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомлялось, раніше заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв заявив про нерозуміння, з ким саме зі сторони України необхідно вести переговори щодо транзиту газу після 2019 року.

Довідка УНІАН. Чинний транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено в 2009 році строком на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.