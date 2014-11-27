Ціни на нафту вже опустилися нижче $76

Вартість нафти сорту Brent на торгах на лондонській біржі ICE опустилася нижче 76 доларів за барель, повідомляє Прайм.

Січневий ф'ючерсний контракт подешевшав на 2,8% - до 75,63 долара за барель. Це мінімальна ціна за чотири роки.

26 листопада барель Brent коштував 78,76 долара.

Ціни падають напередодні міністерської наради ОПЕК, на якій розглядається можливість обмеження видобутку в країнах картелю для підтримки котирувань нафти.

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