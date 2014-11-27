Після перевірок ГПУ знову закрила справу проти екс-глави "Нафтогазу"

Про повідомив сам Бакулін у кулуарах Верховної Ради, пише "Українська правда".

"Там було стільки перевірок - КРУ, інститути, я нічого не боюся, ніяких зловживань не виявлено", - заявив він.

Народний депутат також запевнив, що не переховувався від слідства, а був за кордоном - "на лікуванні".

Читайте такожБакулін хоче оскаржити своє затримання у Євросуді "Від слідства я не переховувався, 10 днів виїжджав до Ізраїлю, щоб пройти лікування", - сказав екс-глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, Бакулін був обраний народним депутатом в Сєвєродонецьку, де балотувався як самовисуванець. Генпрокуратура вже закривала кримінальну справу проти Бакуліна у вересні, проте після обурення громадськості справу було поновлено.