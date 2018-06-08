Южно-Українська АЕС підключила до мережі енергоблок, Хмельницька – відключила

Южно-Українська АЕС підключила до енергомережі другий енергоблок після завершення середнього планового ремонту.

Южно-Українська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до мережі другий енергоблок після завершення середнього планового ремонту. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатома".

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«8 червня 2018 року о 00:47 енергоблок №2 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після завершення середнього планового ремонту», - йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з інформацією "Енергоатома", ведеться навантаження реакторної установки до номінальної потужності відповідно до графіка.

Відзначається, що радіаційна ситуація на промислових майданчиках та у прилеглих регіонах не зазнавала змін, знаходиться на рівні, що відповідає нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Водночас, Хмельницька АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила від мережі енергоблок №2 у зв'язку з закриттям стопорних клапанів турбогенератора.

«8 червня 2018 року о 03:52 енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі у зв'язку з закриттям стопорних клапанів турбогенератора», - сказано в повідомленні.

Згідно з інформацією "Енергоатома", при перехідних процесах відключення енергоблоку порушень умов та меж безпечної експлуатації не було.

Відзначається, що радіаційна ситуація на промислових майданчиках та у прилеглих регіонах не зазнавала змін, знаходиться на рівні, що відповідає нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).

Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.