Гройсман про мільйонні премії керівництву «Нафтогазу» за перемогу над «Газпромом»: це перебір

Прем'єр-міністр запропонував спостережній раді «Нафтогазу» переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 млн дол.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з пропозицією переглянути нещодавнє рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 млн дол. В зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді у спорі з російським газовим монополістом «Газпромом» щодо транзитного контракту.

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Про це очільник уряду повідомив під час Години уряду у Верховній Раді.

«Уряд не ухвалював жодного рішення про преміювання. НАК - це компанія, яка управляється незалежною наглядовою радою. Це не компетенція уряду, а незалежних рад. Я так само був стурбований таким рішенням, тому я надіслав офіційного листа незалежній наглядовій раді з тим, щоб вони переглянули своє рішення і поінформували Кабінет міністрів України», - сказав він.

За словами прем'єра, він не підтримує виділення таких премій нині.

«Я не підтримую такої політики високих нагород, бо вважаю, що вони не на часі, хоча потрібно визнати, що «Нафтогаз України» і його менеджмент здобув серйозну перемогу в інтересах України в розмірі 4,5 млрд доларів США», - сказав Гройсман.

«Я наголошую, що тут моя позиція чітка - це перебір», - резюмував прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ухвалила рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 млн дол. у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді у спорі з російським газовим монополістом «Газпромом» щодо транзитного контракту.