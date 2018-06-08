«Газпром» поскаржився до швейцарського суду на арешт активів у Нідерландах за позовом «Нафтогазу»

Після повідомлень про арешт власності «Газпрому» в Нідерландах за позовом «Нафтогазу» російська компанія звернулася до суду. Офіційних повідомлень про початок процедури арешту, як заявили в «Газпромі», не надходило.

Російський газовий монополіст «Газпром» звернувся зі скаргою в суд через арешт активів компанії за позовом українського «Нафтогазу» в Нідерландах.

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Про це йдеться в повідомленні компанії, передає РБК.

У «Газпромі» підкреслили, що аж до теперішнього моменту не отримали ніяких офіційних повідомлень про початок арешту активів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

«Незважаючи на це, компанія подала до швейцарського суду заяву, спрямовану на надання «Газпрому» повного доступу до матеріалів справи та подальше оскарження дій судових приставів», — повідомила прес-служба «Газпрому». Слідом за швейцарським судом скарга буде направлена і до голландського суду.

«Газпром» буде захищати свої права згідно з чинним законодавством», — підкреслили в компанії.

Нагадаємо, Голландський суд задовольнив клопотання Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» про арешт активів російського "Газпрому", який не виконав рішення Стокгольмського арбітражу і не виплатив українській стороні 2,56 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» в Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 млрд дол. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 млрд куб. м газу в рік в 2018-2019 роках за цінами, які відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як «газова» криза була успішно подолана, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу. Кожен день (починаючи з 28 лютого – дати прийняття рішення в арбітражі) прострочення платежу на користь «Нафтогазу» призводить до нарахування пені «Газпрому» в розмірі 0,5 млн дол.

У кінці травня 2018 року, «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. в закордонних судах. Процеси зі стягнення вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону вже опинилися акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».