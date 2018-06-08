Підвищення цін на газ для населення: Гройсман знову розповів про складність питання

Прем'єр шукає вихід, щоб отримати кредит на обслуговування зовнішніх боргів і вберегти українців із невисокими доходами від підвищення сум оплати за спожитий газ.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вкотре вказав на складність у вирішенні питання щодо можливого підвищення ціни на газ для населення, що є однією з умов отримання кредиту від міжнародних інституцій.

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Про це глава уряду заявив під час Години уряду у Верховній Раді.

«Ви знаєте, що це питання є дуже складним, ви знаєте, що воно дуже негативно сприймається суспільством. Ви знаєте, що така вимога міжнародних партнерів є - про вирівнювання цін всередині країни. Питання дуже складне. Минулого року це питання виникло в липні, і я тоді сказав, що ми не можемо собі цього дозволити, тому що це дуже чутливе питання для українських громадян. Простої відповіді на це питання немає», - сказав він.

За його словами, поки що складно знайти компроміс між підвищенням ціни і тим, щоб для українців із невисокими доходами це не стало важким ударом.

«Важливим є питання спроможності оплачувати рахунки за газ українськими громадянами. Думаю, що для багатьох українців не важливо, скільки коштуватиме газ в країні, а важливо, скільки фактично вони платитимуть. Я шукаю вихід, щоб, з одного боку, обслуговувати зовнішні борги, а з іншого боку - щоб українці, у яких невисокі доходи, не відчули ніякого підвищення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Кабінет міністрів веде переговори з МВФ для отримання нового траншу макрофінансової допомоги. Однією з умов, на якій незмінно наполягає МВФ, є приведення ціни на газ для населення до рівня імпортного паритету. Уряд Гройсмана неодноразово заявляв про неприпустимість зростання цін для населення.

Ціна газу для населення (з урахуванням його транспортування) досягла близько 7 грн за куб. м, при цьому ціна «блакитного» палива на вільному внутрішньому оптовому ринку становить 10-11 грн за куб. м, а вартість газу на європейському ринку вже перевищила 300 дол. за тис. куб. м (понад 8 грн за куб. м, без урахування транспортування).