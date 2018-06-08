Кількість нафтогазових установок у США зросла до трирічного максимуму

США продовжує збільшувати кількість діючих бурових як на шельфі, так і на суші.

Кількість діючих нафтових і газових бурових установок у США зросла в травні 2018 року на 35 одиниць відносно квітня і досягла 1046 штук.

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Про це повідомляє Росбалт з посиланням на огляд американської нафтосервісної компанії Baker Hughes.

Така кількість є максимумом з березня 2015 року.

Місяцем раніше показник перевищив 1 тисячу вперше за 3 роки. При цьому в США продовжує збільшуватися кількість діючих бурових як на шельфі, так і на суші.

Між тим, загалом по світу минулого місяця працювали в середньому 2 096 установок - на 9 більше, ніж у квітні (2 087). При цьому травневий рівень виявився на 161 вище показника за аналогічний місяць 2017 року. За межами США і Канади кількість бурових в експлуатації знизилася з 978 у квітні до 967 в травні.

Середньомісячна кількість діючих нафтових і газових бурових установок у світі до 2017 року збільшилася вперше за останні 3 роки і становила 2 029. За підсумками 2016 року був зафіксований мінімальний за 17 років показник - 1 593 бурові. У 2015 році в світі налічувалося 2 337 установок, тоді як в 2014 році працювало максимальна з 1985 року кількість установок - 3 578.