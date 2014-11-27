У Москві заговорили про можливу відмову Росії від "Південного потоку"

Якщо у Європи є потреба у зниженні транзитних ризиків, Росія побудує газопровід "Південний потік", якщо такої потреби немає, то газопровід можна не будувати.

Таку думку висловив міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв, пише ТАСС.

"Південний потік" - це спосіб гарантувати і зняти транзитні ризики для європейських споживачів. Якщо у європейських споживачів є попит на зниження ризиків, то ми побудуємо "Південний потік", якщо його немає, то ми не будемо його будувати", - сказав він.

При цьому Улюкаєв зазначив, що якщо Європа відмовиться від "Південного потоку", то вона повинна взяти на себе ризики порушення гарантій постачань газу.

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"Мова йде про природну диверсифікацію й баланс постачань", - зазначив Улюкаєв. Він додав, що "газу в Росії вистачить і для Сходу, і для Заходу".