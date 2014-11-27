Прибуток російського «Лукойлу» впав наполовину через дешевий рубль і нафту

Друга в РФ за обсягом видобутку нафтова компанія «Лукойл» знизила чистий прибуток за US GAAP в третьому кварталі 2014 року на 48% в річному вираженні через знецінення рубля, падіння цін на сировину і списань, повідомляє Рейтер.

«Лукойл» повідомив в четвер, що чистий прибуток знизився у звітному кварталі до $1,62 мільярда з $3,11 мільярда у той же період минулого року, що нижче прогнозу аналітиків, які очікували цей показник на рівні $2 мільярдів.

Акції «Лукойлу» подешевшали на 0,8% на 13:50 МСК у порівнянні із закриттям у середу, тоді як профільний індекс зріс на 0,3%.

Крім вартості нафти, яка з літа подешевшала на світовому ринку більш ніж на третину, негативний вплив на результати компанії в третьому кварталі мали збиток від курсових різниць у розмірі $347 мільйонів і грошове списання за проектами в Західній Африці в розмірі $185 мільйонів, випливає зі звіту.

Читайте такожРосійський "Лукойл" заклав в бюджет ціну на нафту в $70 і $80Виручка «Лукойлу» зросла в третьому кварталі поточного року на 6% в річному вираженні - до $39,02 мільярда з $36,74 мільярда, що вище прогнозу на рівні $36,98 мільярда.

Показник EBITDA знизився на 2% до $5,34 мільярда - трохи нижче прогнозу аналітиків в $5,51 мільярда.

Вільний грошовий потік «Лукойлу» за підсумками трьох кварталів склав $1,07 мільярда, а капзатрати - $1,68 мільярда, повідомила компанія.

«Лукойл» обіцяє знизити інвестиції в 2015 році на $2 мільярда у порівнянні з планом на 2014 рік у розмірі $16 мільярдів і прогнозує вільний грошовий потік за підсумками наступного року в розмірі $1 мільярда, якщо ціна на нафту буде не нижче $80 доларів за барель.