Україна продовжує закачувати газ до сховищ, які поки заповнені на третину

Запаси газу в ПСГ за тиждень збільшилися на 3,6% - до 10 млрд куб. м.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 2 по 9 червня зросли на 3,6%, або на 353 млн куб. м, до 10,032 млрд куб. м з 9,679 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, 9 червня в сховища було закачано 48,65 млн куб. м газу.

Відзначається, що на сьогоднішній день українські газові сховища заповнені на 32%.

Як повідомляв УНІАН, з 13 квітня 2018 року «Укртрансгаз» припинив відбір газу зі сховищ. З цього числа ПСГ почали наповнюватися в режимі 19-28 млн куб. м на добу.

У 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 млрд куб. м.