Shell не змогла досягти прогресу у розвідці газу на Донбасі через бойові дії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні, 27 листопада, під час зустрічі із заступником голови Харківської ОДА Юлією Світличною сказав керівник компанії Shell в Україні Грехем Тайлі.

Водночас він заявив про початок необхідних робіт у межах Юзівської площі у Харківській області. «Проте я все-таки радий, що ми змогли почати певні роботи в межах Харківської області. Зокрема, ці роботи передбачали дослідження фонового стану екологічного і соціального довкілля. Для нас важливо інформувати місцеве населення про фоновий стан навколишнього середовища до початку проведення будь-яких робіт. Результати цього дослідження вже є, і вони відкриті для людей», - зазначив Тайлі.

Він також відзначив прогрес компанії у напрямку реалізації соціальних інвестицій.

«24 листопада Міністерство енергетики та вугільної промисловості погодило план соціальних інвестицій на цей рік. Ми докладемо максимальних зусиль, щоб реалізувати ці інвестиції», - наголосив Тайлі.

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Він також додав, що компанія Shell у цьому році закінчила буріння другої дослідної свердловини «Ново-Мечебилівська-100» (Близнюківський район, Харківська обл.) у рамках договору про спільну діяльність із компанією "Укргазвидобування". Причому компанія продовжує роботу у Первомайському районі, де розташована пошукова свердловина «Біляєвська-400».

«Можу сказати, що роботи в регіоні тривають, і наша співпраця з вами також триває», - наголосив Тайлі.

У свою чергу Світлична зазначила, що для Харківської області пріоритетною залишається реалізація соціальних інвестицій, збереження стану навколишнього середовища, реалізація програми з вдосконалення місцевої інфраструктури, у якій задіяна компанія Shell.

Раніше УНІАН повідомляв, що Shell спростовує інформацію про припинення розвідки газу на сході України.

Довідка УНІАН. Юзівська ділянка родовища газу розташована у Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької і Харківської областей. Розмір ділянки становить 7 886 тис. кв. км. Початковий етап геологічного вивчення передбачає отримання сейсмічних даних і буріння до 15 свердловин. Мова йде про видобутку газу із твердих пісковиків. Уже пробурені дві розвідувальні свердловини.

Договір про спільну діяльність компанії Shell з ВАТ «Укргазвидобування» був підписаний у 2006 році і оновлений 1 вересня 2011 року. Договір передбачає пошук, розвідку і видобуток вуглеводнів на території Харківської області. Початковий етап пошуково-розвідувальних робіт передбачає буріння 2-3 пошукових свердловин протягом декількох років. Буріння першої пошукової свердловини «Біляївська-400» у рамках проекту почалося у жовтні 2012 року і завершилося 16 вересня 2013 року. Підготовка майданчика до буріння другої пошукової свердловини «Ново-Мечебилівська-100» почалася у червні 2013 року, буріння завершене у березні 2014 року.