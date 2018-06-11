«Енергоатом» розглядає можливість розширення використання ядерного палива Westinghouse на енергоблоках АЕС потужністю 440 МВт

Зараз вивчаються два варіанти диверсифікації поставок палива на реактори потужністю 440 МВт.

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» розглядає можливість розширення використання ядерного палива виробництва американської компанії Westinghouse на енергоблоках українських АЕС потужністю 440 МВт.

Про це журналістам повідомив президент «Енергоатома» Юрій Недашковський, зазначивши, що зараз вивчаються два варіанти диверсифікації поставок палива на реактори потужністю 440 МВт.

«Перший, у них (Westinghouse - УНІАН) уже є паливо, що пройшло ліцензію, яке було в промисловій експлуатації під реактори 440 МВт, і є набір змін, які вони готові впровадити, але для цього необхідно близько двох років, щоб це паливо можна було запускати у виробництво. Питання в тому, хто буде замовником цього палива. Другий варіант - це проект розробки нового палива для реакторів ВВЕР-440, який пройшов усі необхідні процедури, але природно, що це більш тривалий процес, близько 6 років і більше», - сказав Недашковський.

Він зазначив, що проведення диверсифікації поставок палива для реакторів потужністю 440 МВт буде економічно обґрунтованим, якщо вдасться створити пул замовників такого палива з європейських компаній, які також експлуатують ці енергоблоки.

«Нам потрібно теж розуміти, що, якщо реактори 440 МВт ми експлуатуватимемо лише до 2030 року, то чи є сенс диверсифікувати, ми зараз на роздоріжжі», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела - російської компанії «ТВЕЛ» - держкомпанія «Енергоатом» у квітні 2014 року підписала додаткову угоду до контракту від 2008 року з компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.

Згідно з документом, Westinghouse зможе своїми поставками замістити паливо російської компанії «ТВЕЛ» на енергоблоках потужністю 1000 МВт у разі форс-мажорних обставин, включаючи потенційні обмеження Росією поставок до України.

Наприкінці січня 2018 року «Енергоатом» і Westinghouse продовжили строк дії договору про постачання до 2025 року. На сьогоднішній день шведське паливо успішно експлуатується на шести енергоблоках Запорізької та Южно-Української АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК« Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце в світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.