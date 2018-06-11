Для проведення корпоратизації «Енергоатому» необхідні законодавчі зміни – голова компанії

Законодавчі зміни необхідні і для створення наглядової ради компанії.

Корпоратизація Національної атомної енергетичної компанії «Енергоатом», яка передбачає створення незалежної наглядової ради та перехід від держпідприємства до акціонерного суспільства, потребує внесення змін до чинного законодавства.

Про це журналістам повідомив президент «Енергоатому» Юрій Недашковський.

«Процес корпоратизації завис між першим і другим етапом. Перший етап – це аналіз законодавчої бази. Радники Європейського банку (ЄБРР) знайшли цілу низку законодавчих складнощів, до яких потрібно вносити зміни. Потрібно вносити зміни до Закону «Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки», в якому говориться, що всі ядерні матеріали - це державна власність. Поки ми унітарне підприємство, це не створює для нас проблем... там багато колізій, але це не заважає працювати експлуатуючій організації, однак, щойно ми стаємо акціонерним товариством і не вносимо відповідних змін, ми не маємо права виробляти електроенергію з цих матеріалів», - сказав Недашковський.

Також він повідомив, що зміни необхідно внести і до порядку формування статутного фонду.

«Друга зміна необхідно внести до порядку формування статутного фонду. Якщо б ми за сьогоднішнім законодавством сформували статутний фонд, у нас би вийшло мінус 20 мільярдів..., тобто потрібно вносити зміну, щоб дозволити в статутний фонд включати все майно, а у нас це заборонено», - зазначив він.

Недашковський також повідомив, що законодавчі зміни необхідні і для створення наглядової ради компанії.

«Ми хочемо корпоратизації компанії, але в розумному розумінні корпоратизації. Ми не хочемо корпоратизацію, в результаті якої ми не зможемо використовувати ядерне паливо, і ми не хочемо корпоратизацію, в результаті якої ми втратимо будь-яку інвестиційну привабливість. Зараз у нас основних фондів понад 160 мільярдів, а в результаті корпоратизації стане мінус 20 мільярдів», - резюмував голова компанії.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративне управління в держкомпаніях, який передбачає проведення корпоратизації, зокрема, створення наглядових рад. Передбачається, що ці заходи дозволять ізолювати держпідприємства від політичного впливу та спростять доступ компаній до міжнародного ринку капіталу.

Наприкінці квітня 2017 року компанія Deloitte, яку Європейський банк реконструкції і розвитку вибрав консультантом для «Енергоатому», представила початковий звіт про реалізацію проекту з корпоратизації компанії. Згідно з цим звітом, процес корпоратизації буде проведено у три етапи: перший – це вивчення та оцінка існуючої законодавчої бази, другий – розробка дорожньої карти і третій – визначення ролі ради директорів, спостережної ради компанії, побудова системи фінансового контролю.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.