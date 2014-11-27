«Енергоатом» хоче на 70% використовувати українське обладнання під час добудови енергоблоків ХАЕС

Про це під час круглого столу повідомив президент «Енергоатому» Юрій Недашковський.

«Наше завдання - не менше 70% української локалізації під час добудови третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС», - сказав він.

За словами Недашковського, концептуальні технічні рішення для використання українського обладнання погоджені із Державною інспекцією з ядерного регулювання, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, а також Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

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Президент «Енергоатому» зазначив, що необхідно ще підготувати низку узгоджувальних документів у Кабінет міністрів із подальшою передачею в парламент.

Недашковський розповів, що під час добудови двох енергоблоків можуть використовуватися вітчизняні підприємства арматуробудування, трубовиробництва, а також інші енергетичні компанії.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією президента компанії Westinghouse у країнах Європи, Близького Сходу і Африки Верба Браше, яку він озвучив у вересні, ця американсько-японська компанія може взяти участь у добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, якщо таке прохання буде спрямоване від української сторони.

У серпні президент оператора всіх діючих атомних станцій України компанії «Енергоатом» Недашковський повідомив, що Україна відмовляється від послуг російської компанії «Росатом» у добудуванні 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС через відсутність з боку Росії якихось зрушень у реалізації цього проекту.

За його словами, від 2005 року Україна прийняла безліч постанов, розпоряджень та інших важливих документів для реалізації добудови енергоблоків ХАЕС, причому ніяких зрушень з російського боку не спостерігалося.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що в Кабміні хочуть, щоб АЕС забезпечували понад 65% всієї електроенергії в Україні.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працюють два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Перевірки і експертизи, проведені державними і незалежними міжнародними експертами МАГАТЕ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЕС, підтверджують високий рівень безпеки енергоблоків ХАЕС.

Будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75%, №4 - 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками. Функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх атомних електростанцій країни, покладені на держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», яке є найбільшим виробником електроенергії в Україні.