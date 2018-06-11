В Україні в травні зросла ціна реалізації нафти
16:46, 11 червня 2018Енергетика
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У квітні вартість тонни нафти становила 13188 гривень.
Ілюстрація REUTERS
Фактична ціна реалізації нафти і конденсату в Україні, яка використовується для визначення розміру плати за користування надрами, в травні 2018 року зросла на 7% порівняно з квітнем, склавши 14183 гривні/тонна.
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Відповідна інформація опублікована на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Як повідомляв УНІАН, фактична ціна реалізації нафти і конденсату в Україні в квітні становила 13188 гривні/тонна.
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