"Енергоатом" скоротив дохід від реалізації електроенергії

За вказаний період частка компанії у виробництві електроенергії в Україні становила 49,2%.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні-травні 2018 року скоротило дохід від реалізації електроенергії, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, на 0,8% – до 20,73 мільярда гривень, йдеться в звіті компанії.

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Згідно з документом, розрахунки Оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію станом на кінець травня 2018 року становили 20,012 мільярда гривень (96,5%).

Повідомляється також, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора Оптового ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом", з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, становить 11,596 мільярда гривень.

У січні-травні 2018 року компанією було вироблено 33,538 мільярда кВт-год електроенергії. За 5 місяців цього року частка "Енергоатому" в обсязі виробництва електроенергії в Україні становить 49,2%.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" у січні-квітні 2018 року збільшив дохід від реалізації електроенергії на 1,6% – до 17,096 мільярда гривень, при цьому виробництво електроенергії становило 27,627 мільярда кВт-год.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.