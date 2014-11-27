В ОПЕК не домовилися про зниження видобутку нафти, ціни на Brent впали нижче $72

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на Bloomberg.

Денна норма видобутку, за домовленістю сторін, лишилася на рівні 30 млн барелей на добу.

AFP цитує представника Венесуели Рафаеля Раміреса, який повідомив, що рішення щодо квот було прийняте країнами-учасницями одностайно.

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Раніше саме Венесуела наполягала на зниженні рівня видобутку. Наразі невідомо, які компенсатори були їй запропоновані.

За словами міністра нафти Саудівської Аравії Алі ан-Нуайме, ОПЕК "прийняла велике рішення і продемонструвала велике єднання".

За даними РБК Україна, станом на 18:29 вартість Brent на біржі ICE Futures становила 71,52 дол. за барель.

Нагадаємо, перед зустріччю ОПЕК нафта подешевшала до чотирирічного мінімуму.