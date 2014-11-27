Ціна на нафту марки WTI на біржі Нью-Йорка впала до 69 доларів

Ця обіцянка знизила вартість ф'ючерсів на нафту на 8% до 69 доларів за барель, передає Дзеркало тижня із посиланням на TIME.

Американське видання називає таке подешевшання "справжнім подарунком на День подяки", який сьогодні святкують у США.

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"Нафта не була такою дешевою від серпня 2009 року. За осінній період ціни впали на 30% і на 13% протягом листопада", - сказано в статті.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ОПЕК не домовилися про зниження видобутку нафти, тому ціни на Brent впали нижче $72.