Порошенко 12 червня в Туреччині візьме участь у запуску Трансанатолійського газопроводу

Програмою візиту передбачено ряд двосторонніх зустрічей президента України з лідерами іноземних держав.

Президент України Петро Порошенко 12 червня відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку.

Як повідомила прес-служба глави Української держави, мета візиту - участь Порошенка у церемонії запуску в експлуатацію Трансанатолійського газопроводу з Азербайджану до Туреччини (TANAP).

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"Візит здійснюється на запрошення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Програмою візиту передбачено ряд двосторонніх зустрічей президента України з лідерами іноземних держав", - повідомили в прес-службі.