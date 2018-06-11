Порошенко 12 червня в Туреччині візьме участь у запуску Трансанатолійського газопроводу
21:53, 11 червня 2018Енергетика
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Програмою візиту передбачено ряд двосторонніх зустрічей президента України з лідерами іноземних держав.
Візит здійснюється на запрошення президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана / фото president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко 12 червня відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку.
Як повідомила прес-служба глави Української держави, мета візиту - участь Порошенка у церемонії запуску в експлуатацію Трансанатолійського газопроводу з Азербайджану до Туреччини (TANAP).
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"Візит здійснюється на запрошення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Програмою візиту передбачено ряд двосторонніх зустрічей президента України з лідерами іноземних держав", - повідомили в прес-службі.
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