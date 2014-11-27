Міненерго від завтра припиняє роботу енергетичних підприємств у зоні АТО

Міністерство енергетики та вугільної промисловості з 28 листопада 2014 року припиняє виробничу та фінансово-господарську діяльність держпідприємств що належать до сфери управління Міненерго які розташовані у зоні здійснення АТО.

Про це йдеться у наказі міністерства №841 від 25 листопада.

Читайте такожРятувальники витягли гірників з-під завалів на шахті в Луганській області, яку обстріляли бойовики

"З 28 листопада 2014 року припинити виробничу та фінансово-господарську діяльність державних підприємств, установ, організацій та об’єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, які знаходяться у зоні здійснення антитерористичної операції", - сказано в наказі.

Документ зобов'язує керівників підприємств перемістити підприємства з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження у населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі.

Також керівники підприємств повинні евакуювати працівників (за їх згодою) та евакуювати майно та документи у випадку можливості.

Нагадаємо, у Донецькій області у жовтні вуглевидобуток впав на 64%.