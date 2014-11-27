Оптові ціни на імпортне паливо знизилися протягом тижня на 450 - 650 гривень за тонну

Про це повідомляється на сайті ДП "Держзовнішінформ"

"На початку поточного тижня (24-25 листопада) основні пропозиції бензину А-95, в залежності від країни походження перебували в діапазоні 21,6-24,6 тисяч гривень за тонну, а ДП по 17,5-18,3 тисяч гривень за тонну", - повідомив начальник відділу паливно-енергетичних ринків ДП "Держзовнішінформ" Олег Мельник.

Також він зазначив, що згідно прайс-лісту Кременчуцького НПЗ (26 листопада порівняно із 19 листопада), вартість бензину А-95 і А-92 знизилася на 300 гривень за тонну до 21,35 тисячі гривень за тонну і 21,25 тисячі гривень за тонну відповідно, а вартість ДП знизилася на 800 гривень до 18 тисяч гривень за тонну.

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"За останній тиждень оптові ціни на імпортне паливо в середньому знизилися на 450-650 гривень за тонну. На початку поточного тижня основні пропозиції бензину А-95 в залежності від країни походження перебували в діапазоні 21,6-24,6 тисяч гривень за тонну, а ДП по 17,5-18,3 тисяч гривень за тонну", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється що за звітний тиждень у роздрібній мережі вартість бензину А-95 не змінилася, ДП знизилося в середньому на 0,02 гривні за літр, а СПБТ подешевшав на 0,29 гривні за літр (25 листопада порівняно з 18 листопада).

"Враховуючи відносну стабільність і зміцнення гривні до долара, а також поточне зниження оптових цін на нафтопродукти на внутрішньому ринку України, можна очікувати стабілізацію цін на АЗС України у нижньому ціновому сегменті та зниження цін у верхньому", - вважає Мельник.

Раніше УНІАН повідомляв, що ціни на 95-й бензин в Україні опустилися нижче 16 гривень.