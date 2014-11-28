РФ збільшить тарифи на прокачування нафти на 6,75% з 2015 року

Про це йдеться в повідомленні Федеральної служби тарифів (ФСТ), повідомляє Reuters.

У ньому уточнюється, що плата за транспортування нафти в Азію нафтопроводом Східний Сибір-Тихий океан (ССТО) зросте з січня 2015 року на 7,5%

Раніше Транснефть заявляла про намір збільшити вартість прокачування з 1 січня 2015 року на 5,4%.

Аналітик Small Letters Віталій Крюков говорить, що на фоні знецінення рубля, що подешевшав по відношенню до долара з початку року більше ніж на третину, нафтовики практично не відчують зростання рублевого тарифу Транснафти, оскільки дохід від експорту нафти вони отримують в іноземній валюті.

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За словами аналітика, істотніше зростання тарифу на східному напрямку порівняно з середнім показником по системі дасть можливість Транснафті впевненіше розширювати ССТО.

"Транснефть зробила акцент на схід, вони самі бачать, що на заході менше обсягів стало, а в бік сходу побільше, тому і тариф для ССТО вище", - сказало джерело в одній з нафтових компаній

У 2012 році влада, боячись можливого зростання цін на бензин в рік президентських виборів, дозволила підвищити вартість прокачування по системі Транснефти тільки раз - на 5,5%, і цей тариф діяв весь 2013 рік.

У 2014 році індексація тарифів Транснафти також не проводилася.

При цьому в 2011 році вартість послуг Транснафти підвищувалася двічі - на 2,85% і 5,0%, а в 2010 році - тричі і набагато значніше: на 15,9%, потім на 3,3%, і, нарешті, на 9,9%.

У березні 2014 року уряд погодився збільшити тарифи Транснафти в 2015-2017 роках, але обмежило зростання 90% від рівня інфляції.