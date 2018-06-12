"Нафтогаз" з початку року сплатив до бюджету понад 53 мільярди

Надходження від підприємств групи становлять близько 18,4% сукупного доходу держбюджету за 5 місяців 2018 року.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в січні-травні 2018 року сплатила до державного бюджету близько 53,5 мільярда гривень податків.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За оперативними даними за п'ять місяців цього року група "Нафтогаз" виплатила в державний бюджет близько 53,5 мільярда гривень податків", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що надходження від підприємств групи становлять близько 18,4% сукупного доходу державного бюджету за звітний період.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" в 2017 році сплатив до держбюджету понад 100 мільярдів гривень податків і дивідендів. Минулого року держхолдинг збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.