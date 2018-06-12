Норвегія має намір побудувати на Черкащині дві сонячні електростанції

Загальний обсяг капіталовкладень за проектами оцінюється в 85 мільйонів євро.

Норвезька енергокомпанія Scatec Solar має намір до 2018 року почати будівництво дух сонячних електростанцій в Черкаській області загальною потужністю 83 МВт, повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, компанія планує будівництво двох станцій потужністю 33 МВт і 50 МВт на орендованій у місцевої влади землі.

Загальний обсяг капіталовкладень за проектами оцінюється в 85 мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, введення в експлуатацію нових потужностей відновлюваної енергетики, що працюють за "зеленим" тарифом в Україні в 2017 році збільшився в 2,1 рази порівняно з 2016 роком – до 257 МВт.

До кінця 2017 року загальна встановлена потужність поновлюваних джерел енергії в Україні становить майже 1375 МВт.

1 жовтня 2014 року Кабінет міністрів затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року, який передбачає збільшення частки відновлюваних джерел у загальному балансі генерації електроенергії з близько 1% до 11%.

Головним механізмом для стимулювання розвитку такої енергетики в Україні є "зелені" тарифи – спеціально високі (вище, ніж у інших видів генерації), затверджені законом про ціни на електроенергію, яка виробляється з відновлюваних джерел.

Довідка УНІАН. Scatec Solar – норвезька компанія, яка вже побудувала і експлуатує СЕС потужністю 322 МВт в Чехії, ПАР, Руанді, Гондурасі, Йорданії і має близько 1092 МВт в стадії будівництва.