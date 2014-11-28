У Москві визнали, що нафта в найближчі роки буде коштувати нижче $80

Рішення ОПЕК не знижувати квоти означає, що проблема надлишкової пропозиції на світовому ринку нафти швидко вирішена не буде, повідомив журналістам директор департаменту довгострокового стратегічного планування Мінфіну РФ Максим Орєшкін, передає ТАСС.

"Ми вже бачимо в останні дні, що відсутність рішучості ОПЕК в питанні обмеження обсягів видобутку призвела до подальшого негативного тиску на нафтові котирування", - зауважив Орєшкін.

За його словами, ринок залишається в стані надлишкової пропозиції, та поточне рішення означає, що швидко ця проблема вирішена не буде.

Читайте такожЦіна на нафту марки WTI на біржі Нью-Йорка впала до 69 доларівОрєшкін вважає, що в таких умовах для Росії "навіть сценарій $80 за барель у найближчі роки вже можна оцінювати як помірно-оптимістичний".

"Ця ситуація вчергове підтверджує нашу позицію, що бюджетна політика Росії повинна адаптуватися до нових цін на нафту, які можуть залишитися (на досить низькому рівні) на тривалий період часу. Середньострокова адаптація означає більш жорсткий підхід до державних витрат і їх можливу оптимізацію", - сказав Орєшкін.