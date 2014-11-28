Нафта продовжує дешевшати після рішення ОПЕК не знижувати її видобуток

Ціни на нафту продовжують знижуватися після різкого падіння в четвер, коли ОПЕК вирішила не скорочувати видобуток, повідомляє Reuters.

На 8.35 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,47 до $72,11 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $5,15 до $68,54. У четвер ціна Brent впала на $5,17, з початку листопада цей еталон подешевшав на 15 відсотків і завершить місяць найсильнішим падінням з листопада 2008 року.

Лідер Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Саудівська Аравія на нараді в четвер перешкодила спробам бідніших учасників групи обмежити видобуток сировини в надії підтримати падіння цін. Таким чином, картель відмовився від спроб вплинути на ринок, йдеться у звіті банку Societe Generale.

"Натомість сам ринок - іншими словами, ціни - стане механізмом стабілізації ринку. Неможливо переоцінити значимість цієї зміни для ринку нафти", - йдеться у звіті.

Читайте такожЄвро в Росії через падіння цін на нафту піднявся вище 62 рублівГлава "Роснефти" Ігор Сєчін сказав, що до кінця першого півріччя наступного року нафта може подешевшати до $60 або нижче, і що якщо ціни залишаться низькими, у Росії є можливість знизити видобуток на 200.000-300.000 барелів на добу.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро сказав після оголошення рішення ОПЕК, що його країна продовжить закликати до скорочення видобутку, поки ціни не повернуться до $100 за барель.