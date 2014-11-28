Голова «Енергоатому» наполягає на якнайшвидшій корпоратизації компанії

«Енергоатом» - єдина компанія в світі, яка є державним унітарним підприємством. Навіть у комуністичному Китаї три компанії (експлуатують АЕС) - корпорації зі 100% власністю акцій у держави», - сказав Недашковський під час круглого столу.

За його словами, рішення щодо корпоратизації компанії приймалося ще на початку 2000-х років. Цього року вони були підтверджені парламентом і підписані президентом Петром Порошенком.

«Корпоратизація - це вимоги часу. Ми не можемо більше бути в такій архаїчній формі, яка перекочувала з часів Радянського Союзу і за 23 роки не змінювалася», - додав президент «Енергоатому».

Він зазначив, що без корпоратизації «Енергатом» не може створювати дочірніх підприємств, а також спільних підприємств зі світовими компаніями галузі, що дозволило б збільшити обсяги виробленого в Україні обладнання, яке можна експортувати. Крім того, компанія не має можливості виводити зі своєї власності непрофільні активи.

Недашковський уточнив, що компанія може працювати тільки за трьома видами договорів, що значно знижує її можливості.

«Як на нове ядерне будівництво залучити інвестиції, якщо ми зараз незрозуміла форма для всіх потенційних кредиторів? Ніхто не знає, що таке державне унітарне підприємство. В їх розумінні це щось дуже схоже на казенне, те, що дуже погано управляється з точки зору стабільності, де незрозуміло хто приймає рішення, і невідомо, як довго вони будуть мати силу», - зазначив глава держкомпанії.

За його словами, фахівці «Енергоатому» розробили проект закону, який передбачає корпоратизацію компанії зі 100-відсотковим збереженням власності акцій, але з можливістю залучити інвестиції за рахунок продажу частини акцій або додаткової емісії.

При цьому керівник держкомпанії уточнив, що в законопроекті передбачено, що володіти акціями не повинні особи і компанії, щодо яких діють міжнародні санкції, а також країни-агресори.

Недашковський повідомив, що цей законопроект ще не розглядався в парламенті і знаходиться на стадії обговорення. При цьому можливо, що в нього будуть внесені додаткові правки для вдосконалення документа.

Читайте також«Енергоатом» хоче на 70% використовувати українське обладнання під час добудови енергоблоків ХАЕС

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

«Енергоатом» за підсумками 2013 року збільшив чистий збиток в порівнянні з 2012 роком на 31% - до 4,076 млрд грн з 3,106 млрд грн.

Читайте такожУкраїна купуватиме у Росії ядерне паливо для своїх АЕС до кінця 2016 року