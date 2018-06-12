Україна зможе отримувати газ через новий газопровід - Порошенко

Україна зможе отримувати газ з Трансанатолійського газопроводу (TANAP) через Болгарію і Румунію.

Україна зможе отримувати газ з Трансанатолійського газопроводу (TANAP), що з'єднує Азербайджан, Туреччину, Сербію і країни ЄС транзитом через Болгарію і Румунію.

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Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Twitter.

"Україна зможе отримувати газ з Трансанатолійського газопроводу (TANAP) через Болгарію і Румунію", - написав голова держави.

"Відтепер цілий регіон отримає безпечніші та найкращі енергетичні перспективи. Адже як ми бачимо протягом останніх років, РФ зловживала енергетичними ресурсами. Проект "Північний потік-2" - приклад такого тиску. TANAP - енергетична безпека, в тому числі Європи. Україна повністю підтримує проект TANAP. Це енергетична безпека, в тому числі і для нашої держави - конкурентоспроможність і диверсифікація газових поставок до України", - зазначив Порошенко.

Довідка УНІАН. Трансанатолійський газопровід (TANAP) - газопровід з Азербайджану через Грузію і Туреччину до грецького кордону, де його продовженням стане Трансадріатичний газопровід.

Газопровід вартістю 9,2 мільярда доларів, передбачає транспортування газу з азербайджанського родовища "Шах Деніз" від грузино-турецького кордону до західного кордону Туреччини. Його будівництво почалося в березні 2015 року.