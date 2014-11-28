Британський суд відмовив "Роснефти" у призупиненні санкцій

Адміністративний суд Лондона, що входить до складу Високого суду, у четвер, 27 листопада, виніс рішення за клопотанням «Роснефти» не на користь компанії.

Про це РБК повідомила офіційний представник Міністерства у справах бізнесу Великобританії. Британські адвокати «Роснефти» просили суд призупинити Наказ про експортний контроль (Export Control Order), підписаний міністром у справах бізнесу, підприємництва та енергетики 5 листопада.

Наказ вводить кримінальну відповідальність за порушення санкцій ЄС проти російського нафтового сектора на території Сполученого Королівства або британськими особами де б то не було. Тепер акт набере чинності, як і планувалося, 29 листопада 2014 року.

«Ми вітаємо рішення Високого суду. Міністерство змушене відмовитися від подальших коментарів напередодні повноцінного судового розгляду справи наступного року», - сказала представник відомства. По телефону адміністративного суду в четвер ввечері ніхто не відповів.

«Роснефть» оскаржує легальність наказу про контроль за дотриманням санкцій ЄС і хотіла, щоб суд в якості забезпечувального заходу заблокував його введення в дію. Наказ, зокрема, вводить покарання - штрафи та/або позбавлення волі строком до двох років - за порушення санкцій ЄС, введених у вересні.

Тоді Рада ЄС ввела заборону на надання супутніх послуг при розвідці і видобутку нафти на глибоководних, арктичних і сланцевих родовищах у Росії. Під заборону потрапили буріння, випробування свердловин, каротаж і закінчення свердловин та постачання спеціалізованих плавучих установок.

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У матеріалах на сайті Високого суду зазначена справа нафтової компанії «Роснефть» проти Міністерства фінансів Великобританії. Представник Мінфіну пояснив РБК, що винесене рішення зачіпає казначейство, МЗС і Міністерство у справах бізнесу, але в даному випадку профільною стороною є останнє.

За даними агентства Press Association, яке в середу анонсувало рішення суду, «Роснефть» заявляла, що британські постанови слідом за санкційними законами ЄС «пронизані невизначеністю». Категорії «глибоководний», «арктичний» і «сланцевий нафтовий проект» не визначено

Категорії «глибоководний», «арктичний» і «сланцевий нафтовий проект» не визначені однозначно, зокрема, не зрозуміло, чи мається на увазі під Арктикою зона в межах Північного полярного кола або тільки арктичні моря.

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За даними галузевого порталу Energy Voice, суддя у четвер погодився з тим, що положення закону «могли б бути більш точними і зрозумілими», але цього недостатньо, аби задовольнити клопотання «Роснефти».

«Роснефть» на слуханні в суді представляв авторитетний адвокат-баристер Пушпиндер Сайні з Blackstone Chambers, який аргументував, що британські санкційні постанови порушують принцип правової визначеності - один із основоположних принципів права. Представник Blackstone Chambers відмовився говорити на тему судового рішення, пославшись на інструкції клієнта.

«Роснефть» відмовилася від коментарів.

У Великобританії санкційні постанови Євросоюзу мають пряму силу. Однак за виконання санкцій відповідають національні уряди, і кожна країна ЄС має право посилювати контроль за виконанням. Британський уряд кваліфікує порушення санкцій ЄС щодо Росії, Криму і Севастополя як кримінально каране діяння.