Ціна бареля нафти ОПЕК впала до $70,8

Ціна нафтової корзини ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у четвер, 27 листопада, знизилась на 3,93% - до 70,80 долара за барель із 73,70 долара попереднього торгового дня, йдеться в повідомленні організації.

27 листопада ОПЕК на сесії у Відні ухвалила рішення зберегти нинішню квоту на видобуток нафти в 30 мільйонів барелів на день. Надлишок нафти на світовому ринку становить близько 2 млн. барелів на день, на ринку самої ОПЕК пропозиція перевищує попит більш ніж на 1 млн. барелів.

За останні п'ять місяців ціна на нафту знизилась майже на 40 доларів за барель.

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У жовтні середня ціна «корзини» становила 84,65 долара за барель, у вересні - 96,2 дол., у серпні - 101,03 дол., у липні - 105,55 дол., у червні - 107,78 дол., у травні – 105,56 дол., у квітні - 104,12 дол., у березні - 104,04 дол., у лютому - 105,27 дол., у січні - 104,66 дол.

У 2013 році середня ціна «корзини» становила 105,57 долара за барель, у 2012 році - 109,74 долара, в 2011 році - 107,46 долара, в 2010 році - 77,45 долара за барель.

Рекорд ціни «корзини» було встановлено 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель.

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Довідка УНІАН. Ціна «корзини» ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Організація країн-експортерів нафти - ОПЕК - об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти. Чинна квота на видобуток нафти була встановлена в грудні 2011 року.

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